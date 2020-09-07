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صفقة مدوية لـ الأهلي .. الأجنبي الذي تطالب به الجماهير يقرر تخفيض راتبه للانتقال إلى الأحمر

الخطيب
صفقة مدوية لـ الأهلي .. الأجنبي الذي تطالب به الجماهير يقرر تخفيض راتبه للانتقال إلى الأحمر
 
الإثنين، 07-09-2020 08:49 ص أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة competition الجزائرية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات جادة مع يوسف البلايلي تمهيدا للانتقال إلى الأحمر بداية من الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن البلايلي يرفض العودة إلى ناديه أهلي جدة بعد انتهاء أزمة كورونا.

وأكدت الصحيفة أن الأهلي المصري تواصل مع والد اللاعب تمهيدًا لضمه.

وأشارت إلى أن البلايلي ليس لديه مشكلات على الإطلاق في تخفيض راتبه من أجل الانضمام إلى الأهلي المصري ولكن ليس إلى درجة حصوله على نصف ما يحصل عليه مع أهلي جدة.

وطلب أهلي جدة 4 ملايين يورو للتخلي عن لاعبه.

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