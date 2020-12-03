الخميس 03 ديسمبر 2020
توقيت مصر 15:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إصابة رامي رضوان بفيروس كورونا: الأعداد بتزيد

مفاجأة.. أمير قطر في السعودية تمهيدًا للمصالحة

ريهام سعيد تثير الغضب من جديد.. و"النهار" تعتذر وتحذف الحلقة

عاجل.. الديوان الملكي السعودي يعلن عن وفاة الأميرة حصة

رانيا يوسف عن عدم حضورها مهرجان القاهرة: «انتظروني أنا مش جاي»

فنانة شهيرة تهاجم النسويات: «مستعدة اغسل رجل من أتزوجه»

هاني شاكر يفضح مرتضى منصور ويكشف ما حصل عليه من تركي آل الشيخ

بيان عاجل من اتحاد علماء المسلمين بشأن وفاة «القرضاوي»

خطأ فادح يودي بحياة عروسين ليلة الدخلة في الحمام

رجل وفتاة.. انتشال جثتين من أسفل عقار الإٍسكندرية المنهار

ADS
 

صفقة انتقال نجم صن داونز للأهلي مُهددة بالفشل

سيرينو
سيرينو
 
الخميس، 03-12-2020 01:51 م أمير سعد
كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس المننتخب الأسبق، عن تعثر صفقة انتقال الأوروجويانى سيرين نجم صن دوانز الجنوب إفريقي للأهلي بسبب المغالاة المادية من ناديه.
وقال «شوبير»، خلال تصريحات إذاعية له، “صن داونزطلب 5 ملايين دولار مقابل إتمام انتقال «سيرينو»، وهو رقم كبير جدًا من المستحيل أن يدفعه الأهلي في لاعب”.
وواصل الأهلي “لحد خمس أيام كان يفاوض اللاعب، وهناك محاولات لتخفيض المبلغ المطلوب”.
واختتم “إذا حصل انفراجة في المفاوضات الفترة المقبلة، سيتم قيد اللاعب فورًا، وإن كنت أرى أن هذا صعب خاصة أن نهاية القيد في 6 ديسمبر يعني فاضل ثلاثة أيام فقط وصن دوانز لو أصر على 5 ملايين يورو يبقى الصفقة لن تتم سواء حاليًا أو في الشتاء سيخرج اللاعب من حسابات الأهلى نهائيًا”.
 

إقرأ ايضا

أمير عادل

موعد انضمام أمير عادل لتدريبات الزمالك الجماعية

129547645_893791884492662_4387050571343246168_n

التشكيل المتوقع لأرسنال أمام رابيد فيينا بـ«اليوروبا ليج»

129404974_196875181984363_984494092899226365_n

وزير الرياضة يفتتح مجمع حمامات السباحة بفرع نادي الزهور بالتجمع الخامس

أخبار متعلقة

فريق الأهلي

معشوق جماهير الأهلي يتدخل لحسم صفقة قوية للأحمر: اللاعب في طريقه للنادي

ارشيف

حقيقة ترشح" الصقر" لانتخابات "الجبلاية"

فريق الأهلي

بالأسماء .. مذبحة في الأهلي بعد قرار الإدارة بالاستغناء عن 12 لاعب من قوام الفريق

ارشيفية

أزمة جديدة في الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

فريق الأهلي

صدمة لـ جماهير الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال .. إصابة قوية لأبرز نجم بالفريق

مرتضى منصور

بعد اقتراب مرتضى منصور من خسارة الانتخابات .. نجم الأهلي يشكر أهالي ميت غمر