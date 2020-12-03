صفقة انتقال نجم صن داونز للأهلي مُهددة بالفشل

الخميس، 03-12-2020
01:51 م
أمير سعد
كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس المننتخب
الأسبق، عن تعثر صفقة انتقال الأوروجويانى سيرين نجم صن دوانز الجنوب إفريقي للأهلي
بسبب المغالاة المادية من ناديه.
وقال «شوبير»، خلال تصريحات إذاعية له،
“صن داونز
طلب 5 ملايين دولار مقابل إتمام انتقال «سيرينو
»، وهو رقم كبير جدًا من
المستحيل أن يدفعه الأهلي في لاعب”.
وواصل الأهلي “لحد خمس أيام كان يفاوض
اللاعب، وهناك محاولات لتخفيض المبلغ المطلوب”.
واختتم “إذا حصل انفراجة في المفاوضات
الفترة المقبلة، سيتم قيد اللاعب فورًا، وإن كنت أرى أن هذا صعب خاصة أن نهاية
القيد في 6 ديسمبر يعني فاضل ثلاثة أيام فقط وصن دوانز لو أصر على 5 ملايين يورو
يبقى الصفقة لن تتم سواء حاليًا أو في الشتاء سيخرج اللاعب من حسابات الأهلى
نهائيًا”.