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بعد اقتراب مرتضى منصور من خسارة الانتخابات .. نجم الأهلي يشكر أهالي ميت غمر

مرتضى منصور
بعد اقتراب مرتضى منصور من خسارة الانتخابات .. نجم الأهلي يشكر أهالي ميت غمر
 
الإثنين، 09-11-2020 06:31 ص أحمد عادل شعبان
وجه أحمد فوزي - حارس الأهلي السابق - الشكر إلى أهالي دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وقال في تغريدة عبر تويتر: يا ميت مجدع علي ميت غمر .... ندين لله بالشكر ولكم بالفضل.

و أظهر الحصر العددي لـ 37 لجنة فرعية في دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن تراجع فرص المرشح مرتضى منصور في دخول مجلس النواب أو حتى اللحاق بجولة الإعادة .

وحتى الآن حصد المرشح أحمد الألفي على الترتيب الأول وبعده اللواء بدوي عبد اللطيف والعميد نادر عليوة وناجي سيد الأهل.

وفي اللجنة رقم 168 ومقرها مدرسة دقدوس الإعدادية حصد أسامة راضي 136 صوتا وأحمد الألفي 193 صوتا وأميمة حجازي 118 صوتا و رغدة عبد اللطيف 137 صوتا وهلال اليخ على 162 صوتا بينما حصل مرتضى منصور على 78 صوتا.

وتأتي هذه النتائج وفق المؤشرات الأولية مع التأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج.
 

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