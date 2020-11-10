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أزمة جديدة في الأهلي بسبب الصفقة المنتظرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 10-11-2020 01:47 م متابعات- أمينة عبد العال
أعلن عمر البنا وكيل أعمال الأوروجوياني جاستون سيرنيو لاعب فريق صن داونز الجنوب أفريقي عن حقيقة دخول ثنائي الأهلي حسين الشحات و مجدي أفشة في الصفقة التبادلية بين الأهلي و صن داونز .
و أشار البنا إلي أن مفاوضات الأهلي مع سيرينو بدأت منذ تواجد رينيه فايلر لكن الرغبة كانت أقوي في ضم اللاعب منذ تولي موسيماني تدريب الأهلي .
و أضاف في تصريحاته لبرنامج البريمو المذاع علي قناة " ten " ، :" الأمور كلها في يد نادي صن داونز و الذي يرفض حتى الآن التفريط في سيرينو أو أي عنصر من عناصره الأساسية لأي ناد منافس له في القارة الأفريقية ، لافتا إلي أن صن داونز قد يغير رأيه خلال الفترة المقبلة حال زيادة المقابل المادي من جانب النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة .
و أكد أن سيرينو يرغب في الانضمام إلى النادي الأهلي الأكثر تتويجا بدوري أبطال أفريقيا، لأنه يعلم أنه هذه الخطوة ستكون نقلة كبيرة في مسيرته ،لافتا إلي أنه
تلقى عروضا سعودية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن معظمها عروضا شفهية، ولكن يبقى العرض الأقوى الآن، هو عرض النادي الأهلي .
و لفت إلي أن ما يتردد عن دخول حسين الشحات ومجدي أفشة غير صحيح، ليس لدي معلومة بشأن رغبة صن دوانز في ضم الثنائي، ولكن في حال تم ذلك سيكون بشكل منفصل عن صفقة سيرينو.
 

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