الأربعاء، 11-11-2020
10:53 ص
محمد عبد الحارس
كشف أحمد حسن
عميد لاعبي العالم
ولاعب منتخب مصر والأهلى والزمالك
السابق، حقيقة ترشحه لانتخابات اتحاد
الكرة لكرة القدم المقبلة.
وقال "حسن" خلال تصريحاته عبر قناة عبر "أون سبورت": "لم أقرر بعد مصيري
من الترشح
لانتخابات اتحاد
الكرة، اتجاهاتي فنية ولا يستهويني العمل الإداري، سواء في الأندية أو الاتحاد
".
جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد
الكرة من المقرر أن تنتهى فترة عملها بنهاية شهر نوفمبر، على أن يتم إجراء انتخابات جديدة لإدارة اتحاد
الكرة.