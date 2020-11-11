بالأسماء .. مذبحة في الأهلي بعد قرار الإدارة بالاستغناء عن 12 لاعب من قوام الفريق

الأربعاء، 11-11-2020
06:10 ص
أحمد عادل شعبان
من المقرر أن يرحل العديد من اللاعبين من النادي الأهلي خلال الموسم المقبل لأسباب مختلفة أهمها عدم قناعة المدير الفني بهم.
وكشف أمير توفيق - مدير التعاقدات بالنادي الأهلي - عن موافقة النادي على رحيل محمد فخري على سبيل الإعارة ، فيما يرحل خلال الفترة المقبلة شادي رضوان أيضا.
ومن المتوقع أن يرحل الأنجولي جيرالدو لعدم وجود قناعة به وسط مفاوضات من نادي سموحة ، أما السنغالي أليو بادجي
فلا يجد قناعة من بيتسو موسيماني وقد يرحل إلى البنك الأهلي أو سيراميكا كيلوباترا.
فيما رحل عمار حمدي معارا إلى الاتحاد السكندري لعدم إمكانية حصوله على فرصة وسط أنباء عن توقيع أحمد الشيخ لنادي الاتحاد في انتظار موافقة الأهلي على الإعارة أو البيع.
وتتناثر أنباء حول رحيل صالح جمعة إلى البنك الأهلي أو سيراميكا كيلوباترا فضلا عن وجود عرض أجنبي له.. هذا بالإضافة لرحيل المغربي وليد أزارو الذي انتقل للدوري السعودي.
وتأتي هذه الأسماء بعد رحيل الأربعة الكبار وهم حسام عاشور للاتحاد السكندري و رمضان صبحي و إكرامي وأحمد فتحي لبيراميدز.