عاجل.. شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

الأحد، 22-11-2020
07:30 م
المصريون
تعافى النجم المصري محمد صلاح
، نجم ليفربول
الإنجليزي، من
إصابته بفيروس كورونا
المستجد، بعد خضوعه لمسحة طبية اليوم الأحد، والتي جاءت
نتيجتها سلبية.
فيما احتفل نصر صلاح، شقيق نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول
الإنجليزي محمد صلاح
، بشفاء
شقيقه من فيروس كورونا
المستجد "كوفيد 19، بعدما أصيب
به خلال تواجد في مصر خلال معسكر المنتخب بشهر نوفمبر الجاري وقبل لقائي توجو بتصفيات
أمم أفريقيا.
ونشر نصر صلاح عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورة
له برفقة محمد صلاح
خلال حفل زفافه الأخير وعلق "الحمد لله".