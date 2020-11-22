الأحد 22 نوفمبر 2020
توقيت مصر 19:59 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

عاجل.. شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

ظهور مفاجيء لحنان ترك بعد عامين من الاختفاء..شاهد كيف أصبحت

إيدي كوهين لـمحمد رمضان:« انت في حمايتنا.. لا تخاف»

غزارة المياه تدفع مصر إلى الدخول في حزام الأمطار

فيصل بن فرحان: نبحث عن سبيل لحل الخلاف مع قطر

بعد أيام من الاتصال.. أردوغان يهنئ الملك سلمان

تنفذه بلاده.. "سلمان" يكشف عن العمل الأضخم في العالم

عاجل.. "أردوغان" يوجه رسالة هامة للملك سلمان

الدولار ينتفض أمام الجنيه ويرتفع إلى هذا الرقم

النائب العام: «البنت بتعمل فيديوهات إباحية وتيجي المحكمة ماسكة مصحف»

ADS
 

عاجل.. شفاء محمد صلاح من فيروس كورونا

20200912085403543
صلاح
 
الأحد، 22-11-2020 07:30 م المصريون
تعافى النجم المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، من إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد خضوعه لمسحة طبية اليوم الأحد، والتي جاءت نتيجتها سلبية.
فيما احتفل نصر صلاح، شقيق نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بشفاء شقيقه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19، بعدما أصيب به خلال تواجد في مصر خلال معسكر المنتخب بشهر نوفمبر الجاري وقبل لقائي توجو بتصفيات أمم أفريقيا.
ونشر نصر صلاح عبر حسابه بموقع "انستجرام" صورة له برفقة محمد صلاح خلال حفل زفافه الأخير وعلق "الحمد لله".


 

إقرأ ايضا

201903311139413941

وزير الشباب يفجر صدمة بشأن نهائي إفريقيا

202003060157345734

قرار جديد من موسيماني قبل مواجهة الزمالك

الأهلي-شعار

نجم جديد بالأهلي يعلن إصابته بكورونا

أخبار متعلقة

1572285862-4e2fc34a-b8b3-43da-8544-205415226177

مفاجأة.. ليفربول يستغني عن «صلاح» ويُفضل «مبابي»

163-131454-mo-salah-saad-samir-alahly-doctor_700x400

نقل محمد صلاح إلى أحد المستشفيات بالجونة

0-egypt-v-zimbabwe-african-cup-of-nations2020_11_3_21_15

صدمة قوية.. ليفربول يتخلى عن محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

صلاح

هل يشعر صلاح بأعراض كورونا؟ .. تعرف على الحالة الصحية لنجم ليفربول بعد إصابته

image

الحكومة تفاجئ "محمد صلاح" بما لم يخطر له على بال

محمد صلاح

بعد إخفاء صلاح لـ الفريق الذي سيشجعه في مباراة الأهلي والزمالك .. مقرب منه يكشف السر