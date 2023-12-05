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صدمة للجماهير.. استبعاد ثلاثي الفريق من قائمة كأس العالم للأندية

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الأهلي
الثلاثاء، 05-12-2023 09:39 ص


كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة كبيرة بشأن استبعاد ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي من قائمة الفريق لبطولة كأس العالم للأندية.

 

وأوضح شوبير خلال تصريحات اذاعية، أن محمود متولي تعرض لإصابة جديدة في الفترة الأخيرة، مما جعله خارج حسابات الفريق.

 

وأشار شوبير إلي  أن كريم نيدفيد يعاني من إصابة في العضلة الضامة، وبالنسبة لرضا سليم، فإنه خارج حسابات الجهاز الفني للمشاركة في كأس العالم للأندية نهائيًا.

 

من جهته، كتب أحمد حسن على  لسان مصدر بالنادي الأعلي: "كولر يفاضل بين موديست وصلاح محسن قبل إرسال قائمة مونديال الأندية".

 

وكانت قد انتهت أحداث مباراة يانج أفريكانز التنزاني والنادي الأهلي بتعادل الفريقين 1-1، في المباراة التي أقيمت بينالفريقين مساء الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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