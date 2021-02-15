صدمة.. غياب 4 من نجوم الأهلي عن مباراة المريخ

الإثنين، 15-02-2021
03:54 م
المصريون
يغيب
4 من نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن خوض مباراة المريخ
السوادني
المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء باستاد القاهرة في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات
دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويفقد
الأهلى جهود نجمه الأبرز على معلول
الظهير الأيسر نتيجة معاناته من شد قوى فى العضلة
الخلفية، كما يفقد الأهلي جهود لاعبة طاهر محمد طاهر الجناح الهجومي بسبب إجهاد عضلي
لديه.
ويغيب
أيضًا عن الأهلي في مواجهة المريخ
السودانى حسين الشحات بسبب الإيقاف ، وأيضا يغيب
وليد سليمان بسبب الإصابة.
ومن
المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلى والمريخ
السوادنى فى تمام الساعة التاسعة مساء
الثلاثاء المقبل، وسيجري إذاعتها عبر قناة "بي إن سبورت" المشفرة بجانب إذاعتها
عبر قناة أون تايم سبورت "البث الأرضي".