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«إعلامي» عن تخفيض عقوبة الشناوي: «رمضان وعبد الله تقال على «لطفي»

علي لطفي والشناوي
علي لطفي والشناوي
 
الخميس، 21-01-2021 10:51 ص محمود أبوسعد

 سخر الإعلامي شادي عيس من قرار اللجة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة المصري، بتخفيض عقوبة حارس الأهلي محمد الشناوي من الإيقاف 4 مباريات إلى مباراة واحدة.

وكتب، «عيسى» المعروف بتشجيعه وتعصبه للزمالك، في تغريده له، «الكرة المصرية من الأخر ليس فيها عدل ولن يكون فيها.. لكن الإداري الناجح اللي بيعرف يعمل توازنات بين الأندية صغيرها قبل كبيرها»
وتابع، «ده تعليقي ع تخفيض عقوبة الشناوي، وكمان التخفيص  بسبب ان الأهلي معندوش غير الشناوي ف حراسة المرمي،وعبدالله ورمضان هايكونوا تقال ع علي لطفي»
 

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