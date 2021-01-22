مدحت شلبي يُحَرِّضُ على معاقبة سيد عبدالحفيظ

الجمعة، 22-01-2021
02:12 م
محمود أبوسعد
أذاع الإعلامي مدحت شلبي
، مقطع من مباراة
الأهلي والمقاولون
العرب التي انتهت أمس بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف مقابل
هدفين، يظهر من خلاله الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، وهو
يعترض بشده ويشوح بيديه لحكم المباراة.
وعلق شلبي، على الفيديو قائلاً «كل مباراة
نذيع لقطات مثل هذه لسيد عبدالحفيظ، وهذا منظر لا يليق أبدا بالكرة المصرية أو
النادي الأهلي».
وتابع «مش عارف هل هايكون هناك عقوبة ولا أي إجراء ضد سيد عبدالحفيظ ولا لأ، وأنا
من هنا بوجه له رسالة، عيب ياكابتن أنت شخص محترم ومدير كرة ناجح بلاش كل مره
الكاميرا تصيدك، أنا مش حابب أني اظهرك بالشكل ده كل مره لكن أنت الي بتجيبه لنفسك
أرجوا أك تتحكم في نفسك وتحترم قرارات الحكام».
جدير بالذكر، أن الإعلامي مدحت شلبي
ومنذ
عودته إلى الظهور عبر شاشة أون تايم سبورت2، في برنامجه الجديد مساء أون، قد أثار
غضب الجمهور الأهلاوي في العديد من المرات، أخرها السخرية والهجوم الشديد، من قرار
اللجنة الثلاثية بتخفيض عقوبة كابتن الأهلي محمد الشناوي
من 4 مباريات إلى مباراة
واحدة.