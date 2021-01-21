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قرارات عنيفة..«موسيماني» يظهر العين الحمراء: لا مكان لهؤلاء في الفريق

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موسيماني
 
الخميس، 21-01-2021 01:44 م أمير سعد

عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة حازمة مع لاعبيه قبل المران الرئيسي إستعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري.
وشهدت المحاضرة درسًا قاسيًا ووعودًا بقرارات عنيفة من المدرب الجنوب أفريقي للاعبيه بسبب حالة التكاسل التي لاحظها المدرب علي لاعبيه وتراجع المستوي بصورة غير متوقعة ، وقال موسيماني للاعبيه أن الفوز بدوري أبطال أفريقيا إنجاز حقيقي ولكنه ليس نهاية الكون أو البطولة الأخيرة في الحياة.
وأضاف في حديثه للاعبيه:" كرة القدم لا تتوقف عند مدي معين والزمن لن ينتظرك كثيرًا..لقد فزت ببطولة وأثنين ولكن لن اقبل بما يحدث في الفريق ..يجب أن نعود لمستوانا ونقدم الكرة التي ينتظرها جماهيرنا منا ".
وأوضح:" هناك لاعبين تتعامل مع التدريبات بنوع من الهدوء مما تسبب في أخطاء بالجملة خلال المباريات الأخيرة..لن اتحمل أحد مرة أخري..من لا يريد ان يساعد نفسه فلا مكان له داخل الفريق ".
وحذر موسيماني لاعبيه من نتيجة ما يحدث مؤكدًا بان هناك قرارات عنيفة سوف يصدرها خلال الفترة المقبلة حيث قال نصًا:" أساعد اللاعب الذي يمر بأزمة ولكنكم ترون أن الحياة توقفت عند بطولة افريقيا وهذا غير صحيح".
ويلتقي الأهلي والمقاولون العرب على ملعب السلام في الخامسة من مساء اليو الخميس، وسط ترقب لمباراة كبيرة بين الفريقين.
 

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