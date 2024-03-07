الخميس، 07-03-2024
12:29 م
كشف موقع "Velvet Gossip" الإيطالي ، أن حفل زفاف لاعب فريق النصر كريستيانو رونالدو
وجورجينا
السري أقيم في المغرب، في عام 2019، وتنتشر الشائعات مرة أخرى بأن الاثنين، عقدا قرانهما بعيدًا عن أعين الجميع، ولكن دون الإعلان عن موعد وتفاصيل الحفل.
وقال مصدر للموقع الإيطالي : "لقد أدركت كل شيء، في 29 أغسطس 2019". "في ذلك اليوم، ذهب كريستيانو رونالدو
إلى ماديرا مع محاميه وتغيير وصيته لحماية جورجينا
لدخولها في ثروته أيضًا، وقبل ذلك، حيث كانت والدته دولوريس تدير أصوله".
وبحسب المصدر نفسه، فإن رونالدو
يواصل رفض الزواج من جورجينا
بسبب أمه دولوريس أفيرو، التي كانت لديها بعض الخلافات في الماضي مع الإسبانية البالغة من العمر 30 عامًا.
وأفاد موقع "فلاش" البرتغالي، أن رونالدو
أجرى تغييرات في ثروته بإرادته لمنح جورجينا
صلاحيات أكبر، وستظل دولوريس هي الشخص الأول في الوثيقة، لكن هذا التغيير تم، في مايو 2019، في العاصمة البرتغالية لشبونة، وليس في أغسطس من نفس العام وفي ماديرا، كما قال الموقع الإيطالي.