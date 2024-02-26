غضب عارم في السعودية بسبب حركة جنسية لـ رونالدو وصدور أول قرار ضده

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رونالدو
الإثنين، 26-02-2024 12:22 م



علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي، على الحركة غير الأخلاقية التي قام بها لاعب النصر كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس:"لكل من سألني في المنشن عن حركة رونالدو ضد جمهور نادي الشباب أشوفها مرفوضه تماماً وغير مقبولة مهما كانت الأسباب ..!!!".
فيما غرد لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، على منصة "إكس" بعد حركته غير الأخلاقية التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وكتب رونالدو:"حتى النهاية، نحن مستمرون لا توقف".
وكانت لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة التي قام بها لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب، ووصفت ب "غير الأخلاقية".
الجدير بالذكر تمكن نادي النصر من الفوز على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشباب بالرياض، ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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