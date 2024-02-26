غضب عارم في السعودية بسبب حركة جنسية لـ رونالدو وصدور أول قرار ضده

الإثنين، 26-02-2024
12:22 م
علق لاعب النصر السابق فهد الهريفي، على الحركة غير الأخلاقية التي قام بها لاعب النصر كريستيانو رونالدو
أمام جماهير الشباب.
وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس:"لكل من سألني في المنشن عن حركة رونالدو
ضد جمهور نادي الشباب أشوفها مرفوضه تماماً وغير مقبولة مهما كانت الأسباب ..!!!".
فيما غرد لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو
، على منصة "إكس" بعد حركته غير الأخلاقية التي قام بها أمام جماهير الشباب.
وكتب رونالدو
:"حتى النهاية، نحن مستمرون لا توقف".
وكانت لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة التي قام بها لاعب نادي النصر
البرتغالي كريستيانو رونالدو
أمام جماهير الشباب، ووصفت ب "غير الأخلاقية".
الجدير بالذكر تمكن نادي النصر
من الفوز على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشباب بالرياض، ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي.