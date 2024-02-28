جورجينا السبب.. مشجع يكشف ما حدث في المدرجات وجعل رونالدو يقوم بحركة جنسية

الأربعاء، 28-02-2024
01:04 م
خرج أحد المشجعين السعوديين في مقطع فيديو متداول عبر موقع "إكس"، لكشف سببا آخر وراء غضب لاعب النصر كريستيانو رونالدو
وحركته الغير أخلاقية تجاه جماهير الشباب.
وقال هذا الشاب في الفيديو إن سر غضب رونالدو
وردة فعله الغاضبة هو قيام جماهير الشباب بالإساءة لصديقته جورجينا
رودريغيز، متسائلا: ليش تجيبون اسمها؟.
وأوضح المشجع أن اسم جورجينا
تم الزج به في الهتافات غير اللائقة من جماهير الشباب تجاه كريستيانو رونالدو
، في محاولة واضحة وصريحة لاستفزازه وإخراجه عن تركيزه.
وتخالف هذه الرواية ما ذكره البعض بأن قيام كريستيانو بتوجيه تلك الإشارات غير اللائقة إلى قيام جماهير الشباب بسبب الهتاف باسم غريمه اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وكانت مصادر قد رجحت بأن هذه الحركة قد تتسبب في إيقاف رونالدو
لمباراتين وقد تصدر العقوبة بحق كريستيانو اليوم أو غدا.