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رونالدو يخرج عن صمته ويعلق على حركته الجنسية التي أغضبت السعوديين

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رونالدو
الخميس، 29-02-2024 04:28 ص

 

نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادر  مضمون الإفادة التي قدمها لاعب النصر كريستيانو رونالدو للجنة الانضباط بشأن الحركة المشينة التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وأوضحت المصادر أن رونالدو قال خلال إفادته : "أحترم كل الأندية.. والحركة الصادرة في اللقطة تعبر عن القوة والانتصار وليست مشينة واعتدنا عليها في أوروبا". بحسب "الرياضية".

وكان لاعب النصر السابق فهد الهريفي، علق على الحركة غير الأخلاقية التي قام بها لاعب النصر كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس:"لكل من سألني في المنشن عن حركة رونالدو ضد جمهور نادي الشباب أشوفها مرفوضه تماماً وغير مقبولة مهما كانت الأسباب ..!!!".

فيما غرد لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، على منصة "إكس" بعد حركته غير الأخلاقية التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وكتب رونالدو:"حتى النهاية، نحن مستمرون لا توقف".

وكانت لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة التي قام بها لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب، ووصفت ب "غير الأخلاقية".

الجدير بالذكر تمكن نادي النصر من الفوز على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشباب بالرياض، ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي.

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