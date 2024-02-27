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رونالدو
الثلاثاء، 27-02-2024 10:46 ص

كشفت مصادر أن الفقرة الثانية من المادة 57 من لائحة الانضباط، تذهب إلى أنه في حين الإساءة للجمهور بالفعل أو القول أو بالإشارة، فإن العقوبة تكون إيقافه مباراتين مع غرامة مالية 20 ألف ريال.

وأشارت مصادر إلى أن اللاعب البرتغالي قام بحركة بيده عندما هتفت جماهير الشباب باسم ليونيل ميسي.

وفاز النصر على الشباب بـ 3 أهداف لهدفين، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مباريات دوري روشن للمحترفين، ليرتفع رصيده إلى 52 نقطة.

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