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محمد صلاح يتفوق على الهداف التاريخي لـ ليفربول ويقترب من رقم قياسي مدهش

محمد صلاح
محمد صلاح يتفوق على الهداف التاريخي لـ ليفربول ويقترب من رقم قياسي مدهش
 
الخميس، 17-12-2020 06:32 ص أحمد عادل شعبان
سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا ملعوبا في شباك توتنهام الإنجليزي في المباراة التي فاز فيها ليفربول أمس بهدفين مقابل هدف.

وبهذا أصبح صلاح يمتلك 86 هدفا في الدوري الإنجليزي ليتفوق على المهاجم الإسباني الأسطوري فريناندو توريس الذي سجل خلال مسيرته بالدوري الإنجليزي 85 هدفا وأصبح من أساطير ليفربول ، بالإضافة إلى هازارد و ساها.

وبهذا يقترب صلاح من دخول نادي المئة في الدوري الإنجليزي حيث أنه لو سجل مئة هدف يصبح من ضمن لاعبين قلائل استطاعوا الوصول لهذا اللقب التاريخي.
 

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بث مباشر مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم الدورى الإنجليزي

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تشكيل ليفربول أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي

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مذيع bein sport لأبوتريكة: "صلاح أحسن منك".. والأخير يُسكته برد قوي

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