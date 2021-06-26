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تشكيل الأهلي أمام الترجي اليوم والقنوات الناقلة

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السبت، 26-06-2021 10:08 ص

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم السبت، إلى استاد "السلام وي"، لمتابعة مباراة كرة القدم بين الأهلي والترجي التونسي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة تأكيد التأهل للمباراة النهائية.
وكشف الإعلامي عمر ربيع ياسين عن تشكيل فريق الأهلي، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :"  النادي الأهلي امام الترجي بنفس تشكيلة مباراة الذهاب و قفشة علي مقاعد البدلاء ".
من المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام الترجي على استاد "السلام وي" في القاهرة، مساء اليوم السبت، وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساء مكة المكرمة.
تنقل المباراة على الهواء مباشرة بشكل حصري على قنوات بي إن سبورتس، عبر قناتي "beIN Sports 1 HD Premium " و "beIN Sports HD 4".

 

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