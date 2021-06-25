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سر قرار موسيماني الصادم باستبعاد سداسي الفريق من مباراة الترجي

موسيماني
موسيماني
Native
الجمعة، 25-06-2021 03:42 م

أحدث قرار بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، باستبعاد سداسي الفريق من معسكر الترجي، صدمة لدى الكثير من الجماهير متسائلين عن أسباب القرار.
وكشف مصدر بالأهلي أن إستبعاد سداسي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من معسكر مواجهة الترجي المقرر لها مساء غد باستاد السلام في اياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لا يعني خروجهم نهائياً من حسابات.
وقال المصدر ان إستبعاد كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد هاني جاء بسبب عدم الجاهزية الفنية والبدنية لغيابهم فترة طويلة عن التدريبات بداعب الإصابة، وأضاف ان غياب سعد سمير ومروان محسن هو شكل فني بقرار من موسيماني .
ويختتم الفريق الاحمر تدريباته اليوم إستعدادا لتلك المباراة ضمن معسكره المغلق الذي بدأه امس علي أن يعقد مؤتمر صحفي لموسيماني ومحمد الشناوي قائد الفريق طبقاً لما تنص عليه لوائح الإتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ومن المقرر أن يقوم محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالأشراف علي قطاع الكرة القدم بزيارة لمعسكر الفريق اليوم بهدف عقد جلسة مع الفريق وحضور المران الأخيرة وتحفيزهم للعبور لنهائي البطولة التي يحمل الأهلي لقبها .
 

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