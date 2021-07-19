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شيكابالا يرد على جماهير الأهلي بصورة مفاجئة

shikablalalalswalallalalala
شيكابالا
Native
الإثنين، 19-07-2021 06:52 ص

قام محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنشر صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، ردا على سباب جمهور الأهلي له مساء أمس.
يأتي هذا عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.
وتعرض شيكابالا للهجوم من جانب بعض جماهير النادي الأهلي خلال احتفالهم مساء أمس عقب انتهاء مباراة الفريق الأحمر وفريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.
وقام شيكابالا بنشر الصورة وعو يقود تشجيع جماهير الزمالك، ردا على جمهور النادي الأهلي عقب تعرضه للهجوم أمس من جمهور الأهلي.

 

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