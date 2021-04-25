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شوبير يفجر مفاجأة محزنة لجماهير الأهلي: موسيماني قد يرحل الثلاثاء المقبل

شوبير
شوبير يفجر مفاجأة محزنة لجماهير الأهلي: موسيماني قد يرحل الثلاثاء المقبل
 
الأحد، 25-04-2021 05:45 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير - مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - عن تفاصيل تلقي موسيماني عرضا لتدريب جنوب أفريقيا.

وقال في برنامجه: موسيماني تلقى اتصالا من وزير الرياضة في جنوب أفريقيا وطلب منه تدريب منتخب بلاده لكن موسيماني قال له إنه سعيد في الأهلي ويريد استمرار التجربة.

وأضاف: وزير الرياضة قال له إن هناك مسئول أكبر منه سيتصل به ليقنعه بترك الأهلي وتدريب المنتخب يوم الثلاثاء.

وتابع : قد يتمكن هذا المسئول من إقناع موسيماني ولكن حتى الآن المدرب الجنوب أفريقي يريد البقاء في الأهلي.
 

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