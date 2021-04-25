شوبير يفجر مفاجأة محزنة لجماهير الأهلي: موسيماني قد يرحل الثلاثاء المقبل

الأحد، 25-04-2021
05:45 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي أحمد شوبير
- مقدم برنامج "ملعب أون تايم" - عن تفاصيل تلقي موسيماني
عرضا لتدريب جنوب أفريقيا.
وقال في برنامجه: موسيماني
تلقى اتصالا من وزير الرياضة في جنوب أفريقيا وطلب منه تدريب منتخب بلاده لكن موسيماني
قال له إنه سعيد في الأهلي ويريد استمرار التجربة.
وأضاف: وزير الرياضة قال له إن هناك مسئول أكبر منه سيتصل به ليقنعه بترك الأهلي وتدريب المنتخب يوم الثلاثاء.
وتابع : قد يتمكن هذا المسئول من إقناع موسيماني
ولكن حتى الآن المدرب الجنوب أفريقي يريد البقاء في الأهلي.