شوبير يهاجم شريف إكرامي بسبب ما حدث: «مش شغلتك ترقص»

الإثنين، 17-05-2021
02:17 م
انتقد الإعلامي أحمد شوبير، شريف إكرامي حارس مرمى الفريق
الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز
، بعدما تسبب في تلقي شباك فريقه هدفا بالأمس، في مباراة
ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز بيراميدز
بأربعة أهداف مقابل
هدف.
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: " شريف إكرامي لو أراد
استعادة الثقة لا يكون بهذا الشكل، لأن خطأ حارس المرمى لا يغتفر، كونه يتسبب في هدفا
بشكل مباشر للفريق المنافس".
وأضاف : " مش دورك يا شريف إنك ترقص مهاجم أنيمبا ،
أنت كحارس مرمى مش شغلتك أنك ترقص، لأن لما تتقطع الكورة الناس مش هتسيبك، ولا كان
ليها لازمة ولا كان ليها معنى".