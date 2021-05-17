الإثنين 17 مايو 2021
توقيت مصر 16:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

لحظة اغتيال قيادي في المقاومة بصاروخ إسرائيلي

أمريكا تدين استهداف إسرائيل للأبراج السكنية وتطلب توضيحًا

شوبير يهاجم شريف إكرامي بسبب ما حدث: «مش شغلتك ترقص»

مبلغ خيالي.. ساسي يطلب 127 ألف جنيه يوميًا للاستمرار مع الزمالك

سامح شكري: نضع كل إمكانياتنا الطبية لمساعدة الفلسطينيين

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في عادل الزهراني

بعد عرض مسلسله في رمضان.. وفاة فنان شهير بـ«كورونا»

فنانة شهيرة تثير الغضب بفيديو ساخر عن ما يحدث في فلسطين

أحلام ترد على عدم دعمها القضية الفلسطينية

قرارات جديدة.. تعيين حسام غالي عضوًا بمجلس إدارة الأهلي

ADS
 

شوبير يهاجم شريف إكرامي بسبب ما حدث: «مش شغلتك ترقص»

3827676971601056790
شريف إكرامي
Native
الإثنين، 17-05-2021 02:17 م

انتقد الإعلامي أحمد شوبير، شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، بعدما تسبب في تلقي شباك فريقه هدفا بالأمس، في مباراة ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، والتي انتهت بفوز بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدف.
وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: " شريف إكرامي لو أراد استعادة الثقة لا يكون بهذا الشكل، لأن خطأ حارس المرمى لا يغتفر، كونه يتسبب في هدفا بشكل مباشر للفريق المنافس".
وأضاف : " مش دورك يا شريف إنك ترقص مهاجم أنيمبا ، أنت كحارس مرمى مش شغلتك أنك ترقص، لأن لما تتقطع الكورة الناس مش هتسيبك، ولا كان ليها لازمة ولا كان ليها معنى".
 

إقرأ ايضا

100-203329-ferjani-sassi-zamalek-contract_700x400

مبلغ خيالي.. ساسي يطلب 127 ألف جنيه يوميًا للاستمرار مع الزمالك

فريق الأهلي

زاهر: هذا اللاعب كاد ينتهي مستقبله مع الأهلي بعد ما فعله في مباراة صنداونز

خطـأ شريف إكرامي

تعليق ساخر من معلق " بي إن سبورت" على خطأ شريف إكرامي الكارثي: قعدوه على الدكة

أخبار متعلقة

خطـأ شريف إكرامي

تعليق ساخر من معلق " بي إن سبورت" على خطأ شريف إكرامي الكارثي: قعدوه على الدكة

20191212015040835

رسميًا.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراته ضد الزمالك

مدحت شلبي

مدحت شلبي يهاجم الزمالك: الحكام بتجاملكم ومع ذلك عاملين هوليله .. ميصحش الكلام دا

20200117110551551

أيمن يونس يهاجم مسؤولي الأهلي والزمالك: كفاية إهانة

جهاد جريشة

جهاد جريشة يفجر مفاجأة مدوية عن اعتذاره لسيد عبد الحفيظ بسبب ضربة جزاء الزمالك

received_950936342114988

اتحاد الكرة يصدم جهاد جريشة بعد أدائه في مباراة الزمالك وبيراميدز