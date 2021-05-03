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اتحاد الكرة يصدم جهاد جريشة بعد أدائه في مباراة الزمالك وبيراميدز

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جهاد جريشة
 
الإثنين، 03-05-2021 12:21 م المصريون

بعد ساعات من إثارة الجدل والغضب بين الجميع، عقب أدائه في إدارة تحكيم مبارة الزمالك وبيراميدز التي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما مساء أمس الأحد، قرر مسئولي اتحاد كرة القدم استبعاد جهاد جريشة الحكم الدولي من قائمة الحكام المرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها ١٠ مايو الجاري في إطار لقاءات الجولة الواحدة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.
وجاء استقرار اتحاد الكرة على استبعاد جهاد جريشة بعد الجدل الكبير حول قراراته في مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت بينهما مساء أمس .
ويخضع طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمسحة طبية، للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، استعدادًا للقاء الذي ينطلق يوم 10 مايو الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة، ضمن لقاءات الأسبوع الـ21 ببطولة الدوري الممتاز.
واتفق مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، على ضرورة توافر بعض المعايير  في الحكم المنتظر تكليفه بإدارة مباراة القمة، وتتمثل في الحكم ذو الطبع الهادئ والذي لم يمر بحالة جدلية مع أي من طرفي المباراة، واستبعاد الحكم الذي دخل في أزمة مع أي ناد من الناديين أو لديه مشاكل تحكيمية، أو يوجد حالة من الجدل حوله خلال الفترة الماضية.
وسيتم الإعلان عن الطاقم التحكيمي لمباراة القمة يومي 8 أو 9 مايو الجاري، بعد ظهور نتيجة المسحة التي سيخضع لها الحكام قبل موعد اللقاء بـ 72 ساعة.
 

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