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أيمن يونس يهاجم مسؤولي الأهلي والزمالك: كفاية إهانة

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أيمن يونس
 
الثلاثاء، 04-05-2021 01:28 م المصريون

هاجم أيمن يونس، نجم الزمالك والمنتخب السابق، مسؤولي الأهلي والزمالك بسبب هجومهما على الحكام المصريين بسبب بعض القرارات الغير موفقة.
وأكد أيمن يونس، في تصريحات عبر برنامجه باثير “ اون سبورت اف ام ” أن احترام الحكام أمر لابد منه مشددا أن التجاوز في حق أي حكم مصري هي إهانة لا يجوز حدوثها.
وأضاف أن في الكرة العالمية لا مجال لانتقاد أي حكم أو الاساءه له مشددا أنه في حال كان هناك أي قرار خاطئ يتم التقدم بشكوى للاتحاد.
وتابع أن الأمر الطبيعي في حال وجود خطا هو التقدم بشكوى لاتحاد الكرة المصري وليس التجاوز في حق الحكم عبر وسائل الإعلام مشددا أن الكرة المصرية ليست دورة رمضانية ليتم التعامل بهذا الشكل الغير لائق.
وتابع أن الأندية من حقها السعي  للمطالبة بحقها ولكن ليس بتلك الطريقة السيئة.
 

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