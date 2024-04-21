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وائل جمعة: الأهلي حقق أسوأ نتيجة و"كولر" مستفز

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وائل جمعة
الأحد، 21-04-2024 12:22 ص

قال وائل جمعة نجم الأهلي السابق، إن النتيجة التي حققها الأهلي في مباراة مازيمبي اليوم، كانت جيدة جدًا، خاصةً في ظل الظروف الصعبة التي أجريت فيها المباراة، بما في ذلك سوء حالة أرضية الملعب والغيابات التي يعاني منها الفريق.

وفي تصريحات لقناة “بي إن سبورتس”، أشار جمعة إلى أن الأهلي أضاع العديد من الفرص التي كانت قد تمنحه الفوز، بينما كان فريق مازيمبي عشوائيًا، لكنه كان قادرًا على الفوز بالمباراة.

إهدار الفرص أما مازيمبي

وعبر عن استيائه من أداء وسام أبو علي، مشيرًا إلى أنه أهدر فرصتين واضحتين للتسجيل.

واعتبر أنه لا يمكن للاعبين مثل وسام أبو علي أن يهدروا فرصًا سهلة تحسم مباريات كبيرة مثل هذه.

ونوه بأنه لا ينوي انتقاد وسام أبو علي، لكنه يؤكد ضرورة تركيزه بشكل أكثر، معبرًا عن إعجابه بقوة وأداء اللاعب، لكنه يحتاج لزيادة التركيز.

حقننا أسوأ نتيجة.. وتصريحات كولر مستفزة

وفيما يتعلق بقرارات المدرب كولر، أوضح جمعة أنه يدير المجموعة بالطريقة التي يراها صحيحة، مشيرًا إلى أنه قد يستبعد لاعبين من أجل تقويم سلوكهم، وذلك مثلما حدث مع كهربا سابقًا، ولكن العناد والتصريحات الاستفزازية لا تجوز في الأهلي.

وختم حديثه بالقول إن الأهلي قدم أسوأ نتيجة إيجابية، وهي التعادل السلبي.

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