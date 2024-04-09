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شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي.. ماذا قال؟

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شوبير
الثلاثاء، 09-04-2024 03:19 ص


انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة في الدوري الممتاز.

 

وكتب عبر فيسبوك: “‏الدورى في خطر كبير جدا على الأهلي بالأخطاء الساذجة للفريق”.

 

وتابع: “‏الحمد لله في السراء والضراء.. في مباراتين مؤجلتين الاهلي يفقد 5 نقاط امام البنك الاهلي وانبي !!!؟؟؟”.

 

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

 

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

 

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.

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