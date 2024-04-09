شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي.. ماذا قال؟





انتقد الإعلامي أحمد شوبير، أداء لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة في الدوري الممتاز.

وكتب عبر فيسبوك: “‏الدورى في خطر كبير جدا على الأهلي بالأخطاء الساذجة للفريق”.

وتابع: “‏الحمد لله في السراء والضراء.. في مباراتين مؤجلتين الاهلي يفقد 5 نقاط امام البنك الاهلي وانبي !!!؟؟؟”.

سقط النادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

ونجح كهربا في تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي الدوري برصيد 28 نقطة.