شوبير ينفعل بعد تعادل الأهلي مع إنبي.. ماذا قال؟

انتقد الإعلامي
أحمد شوبير، أداء لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة في الدوري الممتاز.
وكتب عبر
فيسبوك: “الدورى في خطر كبير جدا على الأهلي بالأخطاء الساذجة للفريق”.
وتابع: “الحمد
لله في السراء والضراء.. في مباراتين مؤجلتين الاهلي يفقد 5 نقاط امام البنك
الاهلي وانبي !!!؟؟؟”.
سقط النادي
الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمام فريق إنبي ، في المباراة التي جمعت
الفريقين على استاد القاهرة، في إطار الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.
ونجح كهربا في
تسجيل هدفي للأهلي في الدقيقتين 44 و73 ، فيما سجل هدفي إنبي اللاعب يوسف لبيب في
الدقيقتين 60 و90+4 من عمر اللقاء.
وبتلك النتيجة
رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 18 في المركز 11 في ترتيب الدوري المصري، وتصدر إنبي
الدوري برصيد 28 نقطة.