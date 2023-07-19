الأربعاء 19 يوليه 2023
توقيت مصر 12:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الصحة تتوصل إلى المرض الغامض الذي أصاب أهالي قرية بـ قنا

إصابة 10 سعوديين.. والسفارة تصدر بيانًا

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

ضربة كبيرة لـ الدولار في السوق السوداء.. تعرف على سعره الآن

بعد تصريحاته عن الدوري السعودي.. رد قاس على رونالدو: "ربما أفرط في شرب الشيشية"

أكبر منه بـ 10 سنوات.. إسلام جابر يستأنف على حكم حبسه بسبب علاقة مع سيدة

زوجة تطلب الخلع: زوجي بيخوني ولما ضبطته رمى الهاتف في الصرف الصحي

نشر آخر تسجيل صوتي لـ وائل الإبراشي قبل وفاته.. ماذا قال؟

أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه وما دار بينه وبين الخطيب

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وهذا سعره الآن في مصر

نجم الزمالك يسخر من انضمام إمام عاشور للأهلي بتعليق صادم

6dbf5c53-520f-48c3-b13e-de6a9ebe10c2
إمام عاشور
الأربعاء، 19-07-2023 12:16 م

علق شوقي السعيد، لاعب نادي الزمالك السابق، علي انضمام اللاعب إمام عاشور إلي النادي الأهلي، قادمًا من ميتيلاند الدنماركي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وكتب شوقي السعيد عبر خاصية “الاستوري”: “مرحبا بكم في نادي المبادئ”.

 

 

وأعلن النادي الأهلي رسميا عن ضم إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي لمدة 5 مواسم قادمة.

 

يأتي ذلك بعد ما أعلن نادي ميتلاند الدنماركي انضمام إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي رسميًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المدير الرياضي لـ ميتلاند عبر الموقع الرسمي لناديه "نشعر بالحزن لأننا لا نستطيع تعويض إمام عاشور، هو لاعب موهوب ذو مستقبل كبير".

وأنهى أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة كافة التفاصيل الخاصة بضم اللاعب وتوقيع العقود.

إقرأ ايضا

c1ef9c19-9f74-4ffd-bcb5-d2b2471efe91

بعد تصريحاته عن الدوري السعودي.. رد قاس على رونالدو: "ربما أفرط في شرب الشيشية"

4a24314a-cbe1-4d8e-829d-3ee120b1f045

أيمن أشرف يكشف تفاصيل مفاوضات الزمالك معه وما دار بينه وبين الخطيب

1d32f2b5-ef47-4498-a393-5aeba728399e

مدرب الزمالك يطالب برحيل 5 من نجوم الفريق

أخبار متعلقة

0783200d-4e99-4a01-9326-92e7612fdbc1

تعليق مفاجئ من شيكابالا على انضمام إمام عاشور للأهلي

IMG-20230220-WA0030-778x470

أول رد فعل لـ إمام عاشور على عدم إتمام صفقة انضمامه للأهلي

عبد-المنعم-2

الأهلي يوقع غرامة كبيرة على محمد عبدالمنعم بسبب ما فعله في مباراة الزمالك

1756618_0

إمام عاشور يرد على توقيعه للأهلي بصورة ساخرة

20190608120745745

الكشف عن ممول صفقة إمام عاشور.. ولاعب زملكاوي جديد في الطريق للأهلي

_تنزيل

إمام عاشور يفاجئ الجميع بتصرف غير متوقع بعد توقيعه للأهلي