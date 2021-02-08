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«شوبير» يكشف عن 3 مفاجآت سيفجرها «موسيماني» اليوم أمام بايرن ميونخ

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شوبير
 
الإثنين، 08-02-2021 10:21 ص المصريون

فجر الإعلامى أحمد شوبير، مفاجأة غير متوقعة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بايرن ميونخ المقرر إقامتها اليوم بنصف نهائى كأس العالم للأندية .، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة أحمد بيكهام فى مركز الظهير الأيمن.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى إنه يتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى : محمد الشناوى
خط الدفاع : أحمد رمضان بيكهام " محمد هانى " وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول .
خط الوسط : حمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية .
خط الهجوم : حسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف .
وهو الأمر الذى يشير إلى وجود 3 تغييرات فى تشكيل الأهلى عن مباراته الماضية أمام الدحيل وهى مشاركة كل من أحمد بيكهام وأليو ديانج ومحمد شريف بشكل أساسي .
 

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