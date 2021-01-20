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شوبير يوجه اتهامًا خطيرًا لـ«موسيماني»

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موسيماني وسليمان
 
الأربعاء، 20-01-2021 03:54 م المصريون

وجه الإعلامى أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، اتهامًا خطيرًا إلى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أنه السبب في إصابة نجم الفريق وليد سليمان وحرمانه من المشاركة في كأس العالم للأندية، بعد إصابته  بـ تمزق في العضلة الخلفية.
وأكد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر أثير "أون تايم سبورت اف ام"، أن المسئولية تقع على ثلاث شخصيات فى النادي الأهلى، حيث اتهم بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وأحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى، ووليد سليمان نفسه، مشددا على أن اللاعب أصيب أثناء الاستعداد للمباراة، لذلك كان يجب أن لا يتم الدفع به من الأساس حتى ولو أكد قدرته على خوض المباراة.
وقال إن المسئولية الأكبر تقع على موسيماني في إصابة سليمان.
على الجانب الآخر، أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، عن فسخ عقد اللاعب الإنجولي جيرالدو دا كوستا مع الأهلي بالتراضي وتسوية جميع الأمور المالية الخاصة بالطرفين، ووقع جيرالدو على ما جاء في مذكرة التسوية.
في الوقت نفسه، قام الجهاز الفني واللاعبون بوداع اللاعب الإنجولي ووجه إليه الكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، الشكر عن الفترة التي قضاها في النادي وساهم مع زملائه في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.
 

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