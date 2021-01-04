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شوبير يكشف عن مُخطط كارثي نفذه مرتضى منصور في الزمالك

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مرتضى وشوبير
 
الإثنين، 04-01-2021 11:25 ص المصريون
كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مخطط لمجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، لمحاولة زعزعة استقرار القلعة البيضاء في الوقت الحالي.
ووجه "شوبير" انتقادًا عنيفًا لمجلس الإدارة السابق، وقال عبر برنامجه الإذاعي: "مجلس الزمالك السابق يحاول التواصل مع بعض اللاعبين، وتحريضهم على عدم البقاء في النادي، وجلب بعض العروض لهم".
وأضاف: "هل يعقل أن يوجد مجلس إدارة في العالم، يؤجل تجديد كم كبير من العناصر الأساسية بالفريق، وأيضًا عدم منحهم مستحقاتهم المتأخرة لفترة تصل إلى 5 أشهر؟".
وواصل: "هناك أزمة غريبة افتعلها المجلس السابق في الألعاب الجماعية الأخرى وتحديدًا في عقود اللاعبين، حيث تم وضع بند غير مفهوم يسمح للاعبين بالرحيل وفسخ العقد، حال عدم حصولهم على مستحقاتهم لمدة شهرين فقط، للأسف المجلس السابق كان يخطط لهدم الألعاب الجماعية حتى ينسب أي انتصارات سابقة له فقط".
 

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