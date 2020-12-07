مرتضى منصور يتحدى ويفاجيء الجميع ببيان ناري

الإثنين، 07-12-2020
06:31 م
محمد فضل
في تطور مثير بأزمة مجلس إدارة نادي الزمالك
– الموقوف-
برئاسة مرتضى منصور
، أصدر الأخير بيان
ًا مفاجئًا للجميع يتحدى فيه ما قيل عن عدم
وجود سوى مليون جنيه في خزينة النادي.
ووجه مرتضى منصور بيان
ه إلى جماهير النادي، قائلًا
:" من المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك
الشرعي إلى من يحاول أن يضلل الجماهير
وأعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك
ويخدعهم بالكذب مدعيًا أن خزينة النادي لم يكن
بها إلا مليون جنيه فقط وللأسف هو كاذب لأنني عندما تركت النادي رغما عني بعد اختطافه
كان في خزينة النادي 10 ملايين جنيه أرسلهم النادي المصري وحوالي 4 ملايين جنيه أرسلهم
نادي الاتحاد السكندري إضافة إلى 4 ملايين جنيه كانوا متواجدين في الخزينة من حصيلة
الاشتراكات".
وتابع :" أيها المضلل الكاذب كانت خزينة النادي بها
حوالي 18 مليون جنيه وليس مليونًا كما تدعي، إضافة إلي 111 مليون جنيه مستحقة للنادي
طرف الشركة الراعية من شهر يوليو الماضي وحوالي 23 مليون جنيه هي مكافأة فريق الزمالك
لحصوله علي مركز الوصيف رغما عنه في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا بالإضافة إلى 8 ملايين
جنيه الغرامة التي وقعها اتحاد الكرة علي حارس الزمالك
السابق أحمد الشناوي و32 مليون
جنيه هي قيمه الغرامة التي وقعها الاتحاد الدولي الفيفا علي اللاعب الهارب إلي نادي
المبادئ محمود كهربا".
وأضاف مرتضى منصور
:" إذن أيها الكاذب نادي الزمالك
يملك 192 مليون
جنيه ولكنك فاشل لم تتمكن من تحصيلهم فكفى تضليلًا وكذبًا وكفى أنكم لم تستطيعوا التعاقد
مع أي لاعب منذ أن فتح باب القيد إلى أن تم غلقه إلا من تعاقد معهم أمير مرتضى وهو
حمزة المثلوثي وعودة أحمد فتوح وحميد احداد".
واختتم قائلًا :" ارحلوا ايها الفاشلون فنادي الزمالك
العظيم اكبر منكم بكثير".