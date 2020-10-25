الإثنين 26 أكتوبر 2020
توقيت مصر 00:27 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تعليق ناري لـ ساويرس على منتقدي ضيوف مهرجان الجونة

شوبير يكشف رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز

"الصحة" تكشف آخر تطورات "كورونا" في مصر

هيئة كبار العلماء السعودية تدعو «عقلاء العالم» لإدانة الإساءة للرسول

حقيقة إقالة طارق يحيى من منصبه في الزمالك بأمر مرتضى منصور

نهضة بركان بطلا لكأس الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز

هذا ما قاله الفنان حمادة هلال عن أغنيته المثيرة للجدل

أول تعليق رسمي من السعودية تجاه الرسوم المسيئة للرسول

السعودية: بيان قوي تنديدًا بالإساءة إلى النبي (ص): جهلة

فرنسا تسجل اكثر من 50 ألف إصابة كورونا اليوم

ADS
 

نهضة بركان بطلا لكأس الكونفيدرالية بعد الفوز على بيراميدز

نهضة بركان
نهضة بركان
 
الأحد، 25-10-2020 11:21 م المصريون ـ متابعات
توج نهضة بركان المغربي بلقب بطل مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بفوزه على بيراميدز المصري 1-صفر في المباراة النهائية على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

وسجل البوركينابي يوسوفو دايو هدف المباراة الوحيد بعد ارتباك دفاعي في الدقيقة 15 من عمر المباراة.
وأنهى نهضة بركان المباراة العنيفة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه بكر الهلالي بعد خطأ عنيف واللجوء إلى حكم الفيديو المساعد قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي.
وعوض نهضة بركان خسارته نهائي نسخة العام الماضي أمام الزمالك المصري بركلات الترجيح (3-5) بعد تبادلهما الفوز ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة (1-صفر)، وتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.
وهو اللقب الثاني للفريق المغربي منذ تأسيسه عام 1970 بعد لقب كأس المغرب العام قبل الماضي.
 

إقرأ ايضا

شوبير

شوبير يكشف رحيل تشاتشيتش عن تدريب بيراميدز

نجم الزمالك الأسبق طارق يحيي

حقيقة إقالة طارق يحيى من منصبه في الزمالك بأمر مرتضى منصور

download (1)

ضربة قوية لـ"مرتضى" بسبب "الخطيب"

أخبار متعلقة

95552545_499164202

مفاجأة .. مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان مهددة بالتأجيل

525

التشكيل المتوقع للأهلى أمام بيراميدز

resize

أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة

20201004090544544

موسيماني يحشد كتيبة من النجوم للقاء بيراميدز

525

طوارئ بالأهلى استعدادا لـ "بيراميدز"

موسيماني-4

موسيماني يجهز مفاجأة غير سارة لـ عبدالله السعيد