مفاجأة .. مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان مهددة بالتأجيل

الأحد، 18-10-2020
02:11 م
محمد عبد الحارس
باتت مباراة حسنية
أغادير ونهضة بركان
المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة
الكونفيدرالية
، مهددة بالتأجيل.
وقع "لو 360 سبورت المغربي" قال إن المباراة
مهددة بالتأجيل، بعد إعلان الحسنية إصابة 7 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا
.
وأضاف الموقع،
أن بروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ينص على تأجيل أي مباراة
في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
، حال ظهور 7 حالات أو أكثر في صفوف أي
فريق.
يذكر أن الفائز
من مباراة حسنية أغادير سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز
وحورويا الغيني "المقرر
لها بعد غدا الثلاثاء"، في المباراة النهائية.