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مفاجأة .. مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان مهددة بالتأجيل

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ارشيف
 
الأحد، 18-10-2020 02:11 م محمد عبد الحارس
باتت مباراة حسنية أغادير ونهضة بركان المقرر لها غدا الإثنين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة الكونفيدرالية، مهددة بالتأجيل.
وقع  "لو 360 سبورت المغربي" قال إن المباراة مهددة بالتأجيل، بعد إعلان الحسنية إصابة 7 لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا.
وأضاف الموقع، أن بروتوكول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ينص على تأجيل أي مباراة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، حال ظهور 7 حالات أو أكثر في صفوف أي فريق.
يذكر أن الفائز من مباراة حسنية أغادير سيواجه الفائز من مباراة بيراميدز وحورويا الغيني "المقرر لها بعد غدا الثلاثاء"، في المباراة النهائية.
 

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