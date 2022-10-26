شوبير يكشف تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر

الأربعاء، 26-10-2022
12:34 م
أعلن الإعلامي أحمد شوبير
، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تشكيل المارد
الأحمر والزمالك خلال مباراة السوبر
المصري يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن
زايد.
وأكد شوبير
، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن تشكيل الزمالك
هو
“عواد - حمزة المثلوثي - الزناري - أحمد فتوح - أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري -
محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - زكريا الوردي - محمد أشرف روقا - نيمار - إمام
عاشور”.
وقال إن أبرز غيابات الزمالك هم الزناري ومحمود حمدي الونش.
وأضاف أن تشكيل الأهلي سيكون “محمد الشناوي - أكرم توفيق أو محمد هاني أو إبقاء أكرم توفيق
في منتصف الملعب - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - أفشة أو برونو سافيو -
محمود متولي - محمد عبد المنعم - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - شادي حسين أو
محمد شريف”.