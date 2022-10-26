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شوبير يكشف تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر

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شوبير يكشف تشكيل الأهلي والزمالك في مباراة السوبر

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الاهلي والزمالك
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الأربعاء، 26-10-2022 12:34 م
أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تشكيل المارد الأحمر والزمالك خلال مباراة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن تشكيل الزمالك هو “عواد - حمزة المثلوثي - الزناري - أحمد فتوح - أحمد سيد زيزو - سيف الجزيري - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - زكريا الوردي - محمد أشرف روقا - نيمار - إمام عاشور”.

وقال إن أبرز غيابات الزمالك هم الزناري ومحمود حمدي الونش.

وأضاف أن تشكيل الأهلي سيكون “محمد الشناوي -  أكرم توفيق أو محمد هاني أو إبقاء أكرم توفيق في منتصف الملعب - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - أفشة أو برونو سافيو - محمود متولي - محمد عبد المنعم - طاهر محمد طاهر - أحمد عبد القادر - شادي حسين أو محمد شريف”.
 

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