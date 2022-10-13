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شوبير: الأهلي قرر دفع غرامة كهربا مقابل هذا الأمر

197581
شوبير
Native
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الخميس، 13-10-2022 01:02 م

أكد الإعلامي أحمد شوبير ،حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن إدارة القلعة الحمراء استقرت على سداد غرامة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق لناديه الأسبق الزمالك.

وحصل الزمالك على حكم نهائي من المحكمة الرياضية الدولية (كاس) بسداد مبلغ مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد البنكية لكسر عقده الذي كان ينتهي في عام ٢٠٢٢.

وقررت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف اللاعب لمدة ٦ أشهر لعدم سداده الغرامة في الفترة المحددة.

وأشار شوبير عبر قناة (أون تايم سبورتس) إلى أنه سيتم عقد جلسة ثانية في الساعات القليلة المقبلة بين مسؤولي النادي الأهلي وأحمد يحيى وكيل اللاعب لتأكيد سداد الغرامة الموقعة ضد اللاعب.

وأضاف "هناك جلسة جمعت بين سيد عبد الحفيظ ومحمود كهربا على هامش مران أمس الأربعاء للحديث بخصوص تحمل قيمة الغرامة المالية المقررة ضده".

وأوضح الإعلامي المقرب من إدارة النادي الأهلي أن هناك التزاما أدبيا من جانب إدارة القلعة الحمراء بسداد الغرامة للاعب مؤكدا أنه سيتم سداد هذه الغرامة عن طريق سلفة كبيرة يحصل عليها اللاعب تحت أي مسمى وسيتم خصمها من تعاقده مع الفريق.
وواصل شوبير قائلا "الأزمة أن هناك نقصا في السيولة المالية داخل النادي الأهلي حاليا، والإدارة تترقب الحصول على قيمة عقد الرعاية الجديد لصرف مستحقات اللاعبين ودفع غرامة كهربا".

وأضاف "الأندية الكبرى في الدوري المصري حاليا محرومة من عوائد حضور الجماهير في المباريات خاصة أن هناك مباريات في الماضي كانت تدر 5 ملايين جنيه للأهلي لكن الظروف اختلفت في الفترة الحالية في ظل تحديد أعداد معينة للجماهير في لقاءات الدوري المصري".

وتابع "بمجرد حصول الأهلي على بعض المستحقات العالقة لدى بعض الجهات سيتم سداد الغرامة المقررة ضد كهربا ليتمكن من مشاركته في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن العقوبة الموقعة ضد كهربا كانت بالتساوي مع ناديه السابق البرتغالي ديسبورتيفو أفيس ولكن تم استبعاد النادي من العقوبات بعد الحكم الصادر من المحكمة الرياضية الدولية كاس وأصبحت العقوبة ضد كهربا فقط.

وأكد أن كهربا ملتزم في تدريباته خلال الفترة الحالية وهناك متابعة من الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر لأدائه الفني والبدني موضحا أن الأهلي يقدر تضحيات كهربا في الفترة الماضية.
 

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