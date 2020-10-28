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"شوبير" يفجر مفاجأة عن موعد نهائي إفريقيا الجديد

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"شوبير" يفجر مفاجأة عن موعد نهائي إفريقيا الجديد
 
الأربعاء، 28-10-2020 05:47 م الطيب حسين
فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، حول موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكتب شوبير على "تويتر": "الاتجاه الغالب الان ف الكاف الموافقه علي تأجيل النهائي الافريقي الي التاسع من نوفمبر".


وكان الـ"كاف" قد أعلن أنه يبحث مع السلطات لمصرية تأجيل موعد نهائي أبطال إفريقيا الذي كان مقررًا له 6 نوفمبر لدواعٍ أمنية.
 

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