"شوبير" يفجر مفاجأة عن موعد نهائي إفريقيا الجديد

"شوبير" يفجر مفاجأة عن موعد نهائي إفريقيا الجديد

فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، مفاجأة من العيار الثقيل، حول موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكتب شوبير على "تويتر": "الاتجاه الغالب الان ف الكاف الموافقه علي تأجيل النهائي الافريقي الي التاسع من نوفمبر".





وكان الـ"كاف" قد أعلن أنه يبحث مع السلطات لمصرية تأجيل موعد نهائي أبطال إفريقيا الذي كان مقررًا له 6 نوفمبر لدواعٍ أمنية.