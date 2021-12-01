شوبير يعلن عن اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن الأهلي قريبًا

الأربعاء، 01-12-2021
12:06 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف محمود عبد
المنعم كهربا
نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتويه المقبلة.
وأكد شوبير
في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن كهربا
باق في
الأهلي ولن يرحل مشددا أن الحديث عن رغبه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في
رحيل كهربا
غير صحيحة علي الاطلاق.
واضاف أن مجلس إدارة الأهلي طالب كهربا
بالتركيز و المران بجهد من أجل حجز
مكان في التشكيل الأساسي للفريق.
وتابع أن الأمر ذاته عن طاهر محمد طاهر حيث أن اللاعب لن يرحل ومستمر في
صفوف الفريق مشددا أن الأهلي لن يجري اي مفاوضات لضم اي للاعب جديد خلال الميركاتو
الشتوي.
وتابع شوبير
، أن صفوف الأهلي مكتملة وليس هناك حاجه لضم أي لاعب.
واضاف شوبير
، أن الوحيد الذي يقترب من الرحيل للاعارة هو عمار حمدي نجم
الفريق بناء على طلب شخصي منه لادارة النادي في ظل رغبته في المشاركه بشكل أساسي
في المباريات.
وأكمل شوبير
أن حمدي سيرحل للاعارة على الرغم من رغبه موسيماني في بقائه
داخل الفريق.