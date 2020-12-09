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الأهلي كبير.. محمود الخطيب يفاجيء مؤمن زكريا

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الخطيب ومؤمن
 
الأربعاء، 09-12-2020 06:41 م محمد فضل

فاجأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، نجم النادي مؤمن زكريا، رفقة الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي،  بزيارة لاعب النادي الأحمر في منزله، للإطمئنان على صحته وتأكيد دعمه له ووقف النادي خلفه بكافة الإمكانيات، في رسالة أن نادي القرن لا ينسى أبناءه أو يتخلى عنهم.
فيما استغل الإعلامي يعقوب السعدي تواجده في مصر من أجل زيارة لاعب الأهلي والاطمئنان عليه حيث يعاني من مرض في الأعصاب.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح مؤمن زكريا في وقت سابق قيمة عقده مع النادي الأحمر لمساندة ودعم اللاعب في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.
وأجري يعقوب السعدي حوارًا مطولا مع محمود الخطيب سوف يعرض بقناة الأهلي يوم الجمعة.
وأعلن اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات أول 7 جولات للدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 من بينها لقاء القمة بين القطبين الزمالك والأهلي.
وحدد اتحاد الكرة المصري يوم 28 ديسمبر الجاري موعدا للقاء القمة بين الزمالك والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة للمسابقة.

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