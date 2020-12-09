الأهلي كبير.. محمود الخطيب يفاجيء مؤمن زكريا

الأربعاء، 09-12-2020
06:41 م
محمد فضل
فاجأ محمود الخطيب
رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي،
نجم النادي مؤمن زكريا
، رفقة الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، بزيارة لاعب النادي الأحمر في منزله، للإطمئنان
على صحته وتأكيد دعمه له ووقف النادي خلفه بكافة الإمكانيات، في رسالة أن نادي
القرن لا ينسى أبناءه أو يتخلى عنهم.
فيما استغل الإعلامي يعقوب السعدي تواجده في مصر من أجل
زيارة لاعب الأهلي والاطمئنان عليه حيث يعاني من مرض في الأعصاب.
وكان مجلس إدارة النادي الأهلي قد منح مؤمن زكريا في وقت
سابق قيمة عقده مع النادي الأحمر لمساندة ودعم اللاعب في ظل الظروف الصحية التي يمر
بها.
وأجري يعقوب السعدي حوارًا مطولا مع محمود الخطيب
سوف يعرض
بقناة الأهلي يوم الجمعة.
وأعلن اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات أول 7 جولات للدوري
المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020 / 2021 من بينها لقاء القمة بين القطبين الزمالك
والأهلي.
وحدد اتحاد الكرة المصري يوم 28 ديسمبر الجاري موعدا للقاء
القمة بين الزمالك والأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة للمسابقة.
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