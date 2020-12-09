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رغم تألق الشناوي.. مدرب حُراس الأهلي يطلب التعاقد مع حارس مفاجأة

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محمد الشناوي
 
الأربعاء، 09-12-2020 02:21 م المصريون

فجر أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، مفاجاة بشأن محمد بسام حارس مرمى نادي طلائع الجيش، مشيرًا إلى أن البلجيكي ميشيل ياكانوني، مدرب حراس مرمى الأهلي، طلب التعاقد معه، في الميركاتو الشتوي المقبل.
وأضاف "حسن" في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر: "الأهلي يفكر في تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة، وبسام من أفضل الحراس في الدوري المصري، وظهر بشكل جيد مع نادي طلائع الجيش".
وواصل: "بسام ظهر بشكل جيد في مباريات طلائع الجيش خلال الفترة الماضية، كما أنه أحد أسباب صعود الفريق لنهائي كأس مصر، وقدّم مستوى جيدًا في المباريات خلال الموسم المنقضي".
وكان محمد بسام، أثار عاطفة جماهير النادي الأهلي، بعد خسارة كأس مصر أمام النادي الأهلي، حينما ظهر حاملًا تيشيرت مكتوب عليه "في الجنة يا أمي"، والذي كان ينتظر رفعه في حالة فوز فريقه بكأس مصر، ما جعل الجميع يتعاطف معه، كما أنه ظهر بشكل جيد خلال البطولة.

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