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أعاد المستبعدين ماعدا كهربا.. «موسيماني» يعلن قائمة الأهلي أمام سموحة

بعد-مباراة-الأهلي-تصريح-موسيماني-لرحيله-إلى-السد-القطري-1636188578
موسيماني
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الخميس، 25-11-2021 02:23 ص

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة فريقه استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق سموحة، والمحدد لها الرابعة عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السادسة للبطولة.
وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أيمن أشرف، بدر بانون، حسين الشحات، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، لويس ميكيسوني، محمد هاني، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.
واستبعد بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي معلول للإصابة، ومحمود عبدالمنعم كهربا لأسباب فنية، كما شهدت القائمة عودت ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وحمدي فتحي استعدادا لمواجهة سموحة.
 

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