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مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

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الخميس، 16-09-2021 03:30 م
أصدر أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بيانا يعلن خلاله قراره بالاستقالة في ظل المشاكل التي يعاني منها النادي في الفترة الحالية .
وجاء نص البيان كالتالي:
"جماهير نادى الزمالك العظيمه يعلم الله اني حاولت كثيرا أن أقوم بحل مشاكل الفريق وتواصلت أكثر من مرة مع مجلس إدارة الزمالك من أجل كيان نادى الزمالك ولم يتم حل المشاكل، كما أننى أشعر باستياء  كبير بسبب سوء إدارة ملف الكرة داخل الفريق كما أننا  لم نحصل على مستحقاتنا كذلك الجهاز الطبى والإدارى أيضا لم يحصلوا على مستحقاتهم  منذ فتره ولم نتكلم احتراما لجماهير الزمالك و احتراما لنادى الزمالك الذى قدم لنا الكثير ولا زال يقدم لنا".
وأضاف  أسامة نبيه:"  ما يحدث داخل نادى الزمالك من المسئولين عن  إدارة ملف الكرة شىء غير مقبول، وكنت اسعى جاهدا  لحل المشاكل التى نواجهها من أجل كيان نادى الزمالك وجماهيره العظيمة، و هناك مشاكل مالية  كثيرة داخل الفريق و مستحقات متأخرة للاعبين والجهاز الطبى و الإداري و الفني مع العلم أن الجهاز الأجنبي قد حصل على كافة مستحقاته وهناك عدم مساواة بيننا وهذا يجعل هناك مشاكل .
تابع أسامة نبيه :" سوف يتم عقد جلسة اليوم مع رئيس نادى الزمالك و اللاعبين من أجل حل هذه المشاكل، كما أننى على استعداد تام  التنازل على الشرط الجزائي في عقدي وهو شهرين، والجميع يعلم مدى حبى واعتزازى بأننى ابن من أبناء نادى الزمالك ولكن هناك العديد من المشاكل يجب حلها من أجل لم شمل الفريق والتركيز فيما هو قادم .
وأضاف :" أن المسئولين عن ملف الكرة داخل الفريق لم يقوموا بحل مشاكل الفريق وأكون أنا دائمآ فى مواجهه مع اللاعبين، لذا وجب عليا التقدم باستقالةي احتراما لنفسي ولاعبين وجماهير نادى الزمالك  لعدم قدرتي على إيجاد حلول من قبل الإدارة.
 

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