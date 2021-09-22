أمير مرتضى منصور يصدم الجميع بـ فضيحة

الأربعاء، 22-09-2021
01:20 م
شن أمير مرتضي منصور المشرف العام السابق على الكرة بنادي الزمالك
، هجومًا
حادًا على مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة حسين لبيب عقب قرار المحكمة الرياضية “
الكأس ” والذي جاء في صالح النادي.
وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر
”:" أول مرة أشوف مجلس إدارة زعلان انه كسب قضية!!!كارثة لو موضوع إيقاف
القيد برضه زي موضوع النجاز، مستغرب التناول الإعلامي للفضيحة
دي!!
وأضاف:" يجب فسخ العقد مع النجاز واسترداد ما حصل عليه فوراً ولو رفض
يبقى اللي ورط النادي في عقد النجاز يتحمل المبلغ ويرده في حساب الزمالك
ويقدم ما
يفيد الدفع".
وكان أنيس بن ميم محامي اللاعب
التونسي حمدي النقاز
، أكد أن تنازل موكله عن
قضيته ضد النادي الأبيض كان من أسباب صدور الحكم بقبول استئناف الزمالك
ضد الحكم
الصادر للاعب
بأحقيته في الحصول على مليون و300 ألف دولار.
وأشار بن ميم في تصريح خاص للموقع الرسمي أن الاتفاق تم بين الطرفين في
الفترة الماضية بتنازل اللاعب
عن شكواه ضد النادي وأن يسحب الزمالك
الاستئناف
للمحكمة الرياضية بعد توقيع النقاز
على عقود الانتقال للفريق الأبيض.
وأضاف أن ما تردد عن علمه وعلم النقاز
بالحكم لا أساس له من الصحة، موضحا
أن النظر في الدعوى كان في يوم 14 يناير الماضي، ولم يحدث أي تطورات بعدها،
وشدد على أن اللاعب
كان يرغب في العودة
للزمالك لأنه قضى فترة جيدة من قبل مع النادي.