عبدالله جمعة يرقص في أحد الأفراح ويعلق: «تربينا على الخوف من الله»

الأربعاء، 09-06-2021
08:40 م
نشر عبد الله جمعه لاعب
نادى الزمالك
، رسالة غامضة لـ متابعيه
، ونشر صورتين له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام”،
ظهر فيهما وهو يرقص
في أحد الأفراح، وعلق قائلا “ تربينا على الخوف من الله ..أما البشر
فلا عين رأت ولا أذن سمعت ... !!".
وأثار المنشور استغراب الكثير من متابعيه، متسائلين عن
علاقة الكلام باحتفاله في أحد الأفراح.
وأدى فريق الزمالك
مرانه اليوم الأربعاء، و قام الجهاز الفني
بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتقسيم اللاعب
ين إلى ثلاث مجموعات.
وتولى أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على مجموعة في حين
تولى أحمد عبد المقصود المدرب المساعد الإشراف على المجموعة الثانية، بينما تولى فرناندو
مخطط الأحمال الإشراف على المجموعة الثالثة.
وركز الجهاز الفني خلال الوحدة التدريبية على سرعة نقل الكرة
في المساحات الصغيرة مع دقة التسليم والاستلام.