«شوبير»: حسن شحاتة رفض ضغوط مبارك ونجليه من أجل «ميدو»

الثلاثاء، 15-12-2020
11:48 ص
المصريون
كشف الإعلامي أحمد شوبير، لأول مرة عن رفضه عودة أحمد حسام
"ميدو
" نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عقب واقعته الشهيرة مع حسن شحاتة
المدير الفني الأسبق للفراعنة.
وحدث مشادة قوية بين حسن شحاته
وميدو
، حيث اعترض الأخير على تبديله في
مباراة السنغال بمنافسات كأس الأمم الأفريقية عام 2006.
وكان أحمد سليمان مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، قد أشار في تصريحات
تليفزيونية، إلى أن بعض الناس توسطت للعفو عن ميدو
بتدخل من الرئيس الأسبق حسني
مبارك
ونجليه جمال وعلاء مبارك
، وطلبوا بعدم استبعاد لاعب توتنهام السابق من
المنتخب.
وأكد، أن حسن شحاتة رفض ضغوط حسني مبارك
ونجليه وتمسك بقراره، حيث اكتفى
فقط بالسماح بتواجده في المدرجات والنزول للتتويج والحصول على الميدالية.
وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر": للأمانة والتاريخ
الأستاذ جمال والأستاذ علاء مبارك
لم يتدخلا في يوم من الأيام في أي جانب فني خاص
باتحاد الكورة او المنتخب الوطني دورهم كان دائما دعم معنوي ومساندة والتشجيع طوال
الوقت".
وتابع: "وللأمانة والتاريخ أن الراحل سمير زاهر حاول بكل الطرق إعادة
ميدو
للتشكيل الأساسي في مباراة نهائي أفريقيا، بعد أن كنا وافقنا على طلب كابتن
حسن شحاتة باستبعاده من اللقاء، ولكني رفضت بشدة، وتراجع سمير زاهر عن موقفه وساند
موقف حسن شحاتة".
وأضاف: "وللأمانة والتاريخ لم يتدخل أحد على الإطلاق في عمل الكابتن
حسن شحاتة، داخل اتحاد الكرة، وأن الرجل كان صاحب القرار الأول والأخير داخل
المنتخب الوطني من الناحية الفنية".
على الجانب الآخر، أكد أحمد شوبير، أن النيجيري جونيور أجايي لاعب فريق
الأهلي مستمر مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.
وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي:" معلوماتي لا يوجد
أي تفكير من الأهلي بشأن رحيل جونيور أجايي خلال الفترة المقبلة".
وأضاف شوبير:" لكن معلوماتي المؤكدة أن لأهلي سيضم مهاجما خلال الشتاء
المقبل، بطلب من موسيماني لزيادة المنافسة
مع مروان محسن وصلاح محسن ومحمد شريف".
وأشار شوبير:" نقل مباراة الأهلي مع غزل المحلة سهل على الأهلي كثيرا
لأنه سيسافر في نفس اليوم لخوض مبارة دوري أبطال أفريقيا".
كان اتحاد الكرة، أعلن، أمس، الإثنين، نقل مباراة النادي الأهلي مع غزل المحلة إلى ستاد السلام والأحمر، وذلك
وفقًا لموافقة الجهات الأمنية.