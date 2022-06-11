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موسيماني: تدريب الأهلي جاب لي الضغط

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موسيماني: تدريب الأهلي جاب لي الضغط

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موسمياني
Native
Teads
السبت، 11-06-2022 09:01 ص
أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، أن تدريب القلعة الحمراء أصابه بارتفاع ضغط الدم، مشيراً إلى أن بعض اللاعبين لا يناسبهم ما أفعله.
وقال موسيماني في تصريحات عبر صحيفة ”برايم سبورتس” الجنوب إفريقية: ”تدريب الأهلي أصابني بارتفاع ضغط الدم بسبب بيئة العمل الصعبة والضغوطات المفروضة عليا”.
وتابع: ”لا أعلم كيف فعلت ذلك هناك بيئة عمل صعبة ومرهقة الأمر يتطلب استنفاذ الكثير من طاقتي، في الأهلي هناك ضغط دائم الأمر لا يتعلق بالسوشيال ميديا فقط الأمر يتعلق باللاعبين ايضًا”.
وأضاف: ”اللاعبين تريدهم أن يفعلوا أشياءً، ولا يقومون بها.. بعض اللاعبين تتأقلم معهم والبعض الآخر لا يناسبهم ما تفعله”.
ويستعد النادي الأهلي لخوص لقاء المصري بالسلوم يوم 12 يونيو الجاري، في كأس مصر، ضمن منافسات دور الـ 32.
 

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