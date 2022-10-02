شوبير: الأهلي على بعد خطوة من صفقة نارية بـ مليون و500 ألف دولار

الأحد، 02-10-2022
01:11 م
كشف الإعلامي أحمد شوبير
، موقف مارسينهو دا سيلفا
لاعب فريق كاواساكي الياباني من ارتداء قميص الأهلي خلال
الفترة المقبلة.
وقال شوبير
في تصريحات اذاعية: "الأهلي حسم كل الاتفاقات مع اللاعب
البرازيلي، ويفصله بعض الرتوش الآخيرة في الصفقة".
وأضاف :"الفريق الياباني كان في طريقه للموافقة على العرض الأول
للنادي الأهلي ، ولكنه طمع في رقم إضافي، والأهلي يحاول حسم الصفقة".
وتابع : "البرازيلي مارسينهو يرغب بشدة في خطوة ارتداء قميص النادي
الأهلي".
وأكمل: "من المقرر أن تحسم الصفقة مقابل مليون و500 ألف دولار،
وبالمناسبة هذا الرقم يعتبر جيد خاصة أن فريق إنبي طلب 23 مليون جنيه للموافقة على
بيع مصطفى شلبي للأهلي".