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شوبير: الأهلي على بعد خطوة من صفقة نارية بـ مليون و500 ألف دولار

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شوبير
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الأحد، 02-10-2022 01:11 م

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف  مارسينهو دا سيلفا لاعب فريق كاواساكي الياباني من ارتداء قميص الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية: "الأهلي حسم كل الاتفاقات مع اللاعب البرازيلي، ويفصله بعض الرتوش الآخيرة في الصفقة".

وأضاف :"الفريق الياباني كان في طريقه للموافقة على العرض الأول للنادي الأهلي ، ولكنه طمع في رقم إضافي، والأهلي يحاول حسم الصفقة".

وتابع : "البرازيلي مارسينهو يرغب بشدة في خطوة ارتداء قميص النادي الأهلي".

وأكمل: "من المقرر أن تحسم الصفقة مقابل مليون و500 ألف دولار، وبالمناسبة هذا الرقم يعتبر جيد خاصة أن فريق إنبي طلب 23 مليون جنيه للموافقة على بيع مصطفى شلبي للأهلي".
 

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