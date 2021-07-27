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شريف إكرامي يخرج عن صمته غاضبًا: كفاية سخرية

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شريف إكرامي
Native
الثلاثاء، 27-07-2021 01:02 م

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عدة رسائل إلى الجماهير المصرية، بشأن السخرية من أبطال مصر المشاركين في أولمبياد طوكيو.
وكتب شريف إكرامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: قائلا: «قبل ان نلوم ونسخر من ابطالنا ممثلي مصر في الاولمبياد علينا ان نسأل انفسنا، اولاً هل تم اعداد لاعبينا بعد اولمبياد ريو ٢٠١٦، بخطط طويلة الاجل وتاهيلهم والاستثمار فيهم للمنافسه مع دول اخري تستثمر في لاعبيها بميزانيات ضخمه وخطط بدنيه وفنية حديثة لحصد اكبر عدد ممكن من الميداليات؟..".
وأضاف :"ثانياً اين تقع الالعاب الاولمبية اساساً في هرم اولويات الرياضة المصريه؟ حتي نعتبر ان الخروج بدون ميداليات عار أو ان التمثيل المشرف فشل نلوم عليه شبابنا وفتياتنا! و سؤال اخير لعزيزي الساخر ماذا حققت انت في حياتك تفتخر به يعطي لك حق السخرية و هدم ابطال تنحت في الصخر لتشريف بلدها..".
وتابع :"في النهايه علي قدر الاعداد والتحضير و الاستثمار يتحدد سقف التوقعات والنتائج، فاذا كنا غير قادرين او مؤهلين للمنافسه حالياً لتحقيق نجاح اولمبي نفتخر به، فعلي الاقل نساند لاعبينا ولا نحطمهم ندعمهم ولا نسخر منهم فهم ابطال تمثل مصر امام العالم الآن و تحارب بمجهودات فرديه..".
وواصل :"اخيراً مبروك لابطال التايكوندو هدايه ملاك و سيف عيسي اصحاب اول ميداليات مصرية فانتم مصدر الهام و امل للكثيرين و نبقي آملين في انجاز اخر لن يتحقق الا بموهبة فذه او بدعوات المصريين، اما لاعبينا المستمرين او الذين لم يحققوا اي ميداليات ستظلوا مصدر فخر لنا و ابطال في اعين الجميع".
 

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