مدرب بيراميدز الجديد يطيح بـ شريف إكرامي

الخميس، 01-07-2021
01:02 م
استقر تاكيس جونيس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم
بنادى بيراميدز
على تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى اليوم بملعب السلام فى إطار لقاءات
الجولة الـ 27 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .
وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز
استمرار الاعتماد على أحمد الشناوى
فى حراسة المرمى على حساب شريف إكرامى بعد المستوى المميز الذى قدمه الشناوى فى مباراتى
الرجاء المغربي بنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية .
وفجر جونيس مفاجأة باستبعاد الثانئى الأساسى فى خط الدفاع
على جبر وأسامة جلال بجانب محمد فاروق وإسلام عيسي .
ومن المقرر أن يدخل بيرامدز مباراة اليوم بتشكيل مكون من
:
حراسة المرمى : أحمد الشناوى
خط الدفاع : أحمد فتحى وأحمد سامى وأحمد أيمن منصور ومحمد
حمدى .
خط الوسط : نبيل دونجا وعمر جابر وعبدالله السعيد .
خط الهجوم : رمضان صبحي وإبراهيم عادل وإيريك تراوري .