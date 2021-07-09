بعد فوز الأهلي.. الغندور يهاجم شوبير: شوفوا اللي هيحصل بعد 10 أيام

الجمعة، 09-07-2021
12:17 ص
هاجم الإعلامي خالد الغندور
نجم الزمالك السابق،
الإعلامي أحمد شوبير
نجم الأهلي والمنتخب السابق ومعلق مباراة الأهلي أمام المقاولون
العرب مساء أمس في إطار مباريات الدوري المصري.
وكتب خالد الغندور
عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي
فيس بوك: ” كابتن شوبير
رغم محاولاته أنه يكون محايد في تعليقه ولكن مشاعره غلبته لما
قال أمال عزبتونا ليه ما كان من الأول بعد هدف صلاح محسن.
كما آثار خالد الغندور
، الجدل على موقع التواصل الاجتماعي
“ فيس بوك”، برسالة غامضة.
وكتب خالد الغندور
عبر حسابه الشخصي:" خلال ١٠ أيام
هيحصل جدل على موضوع".
وأثار خالد الغندور
حيرة متابعيه على السوشيال ميديا، بشأن
رسالته الغامضة.